Морфологический разбор союза как

Гость: Гость:

Как-союз,разряд по синтаксической функции и значению-подчинительный -сравнительный,по структуре-простой,по употреблению-одиночный,по происхождению-производное,какие синтаксические единицы связывает-это можно узнать только по контексту,то есть по тексту.