Морфологический разбор союза как

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Морфологический разбор союза как
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как-союз,разряд по синтаксической функции и значению-подчинительный -сравнительный,по структуре-простой,по употреблению-одиночный,по происхождению-производное,какие синтаксические единицы связывает-это можно узнать только по контексту,то есть по тексту.
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