На математической олимпиаде было предложено решить 12 задач. За каждую правильную решеную задачу засчитывалось 5(+) очков, а за нерешёную списывали 3 очка(-). Сколько задач решил правильно ученик если у него 36 очков?

Математика

На математической олимпиаде было предложено решить 12 задач. За каждую правильную решеную задачу засчитывалось 5(+) очков, а за нерешёную списывали 3 очка(-). Сколько задач решил правильно ученик если у него 36 очков?

Автор: Гость