На математической олимпиаде было предложено решить 12 задач. За каждую правильную решеную задачу засчитывалось 5(+) очков, а за нерешёную списывали 3 очка(-). Сколько задач решил правильно ученик если у него 36 очков?
Математика
На математической олимпиаде было предложено решить 12 задач. За каждую правильную решеную задачу засчитывалось 5(+) очков, а за нерешёную списывали 3 очка(-). Сколько задач решил правильно ученик если у него 36 очков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36:12+5=8 по-моему так
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