Найдите дискриминант уравнения y^2-6y+5=0

Математика
Найдите дискриминант уравнения y^2-6y+5=0
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D=6^2-4*1*5=36-20=16=4^2 y1=(6-4)/2=1 y2=(6+4)/2=5
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