Сумма 3-го и 9-го членов арифметической прогрессии равна 19. Известно, что 9-ый член б??льше 2-го в 4 раза. Найти 3-ий член прогрессии.
Математика
Сумма 3-го и 9-го членов арифметической прогрессии равна 19. Известно, что 9-ый член б??льше 2-го в 4 раза. Найти 3-ий член прогрессии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
, a1+8d=4(a1+d) ,a1+8d=4a1+4d, 3a1=4d, a1=(4/3)d a1+2d+a1+8d=19 2a1+10d=19, 2(4d/3)+10d=19, 8d+30d=57, 38d=57, d=1.5 a1=(4/3)*1.5=4*0.5=2 a3=a1+2d=2+2*1.5=2+3=5 ответ: а3=5
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