Сумма 3-го и 9-го членов арифметической прогрессии равна 19. Известно, что 9-ый член б??льше 2-го в 4 раза. Найти 3-ий член прогрессии.

Математика

Сумма 3-го и 9-го членов арифметической прогрессии равна 19. Известно, что 9-ый член б??льше 2-го в 4 раза. Найти 3-ий член прогрессии.

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