Период правления императрицы Анны Иоанновны вошёл в историю как

История
Период правления императрицы Анны Иоанновны вошёл в историю как
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Период правления был не спокойным. Такая как сначала стояла проблема с " верховниками" и проблема о престолонаследии стояла ребром. Также Анна Иоанновна создала Измайловский гвардейский полк из-за недоверия двум другим полкам.
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