Помогите решить уравнение для 5 класса. (х+2,1)*4=15,2 (*-это умножение)
Математика
Помогите решить уравнение для 5 класса. (х+2,1)*4=15,2 (*-это умножение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+2,1)×4=15,2 x+2,1=15,2:4 x+2,1=3,8 x=3,8-2,1 x=1,7
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