2 любых предложения в котороых глагол выступает в роли определения!

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1. Петрушке было велено (что? ) остаться дома. Предложение обносоставное, безличное. Сказуемое БЫЛО ВЕЛЕНО, глагол ОСТАТЬСЯ - дополнение ( велел кто-то, а остаться должен Петрушка) . 2. Из-за зубрёжки многие теряли способность (какую? ) отвечать " своими словами". Подлежащее МНОГИЕ, сказуемое ТЕРЯЛИ СПОСОБНОСТЬ (составное именное) , определение ОТВЕЧАТЬ.