Написать небольшой рассказ о весне примерно 10 больших придложений
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Написать небольшой рассказ о весне примерно 10 больших придложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По весне распускаются почки. Трава зеленеет. Солнце всё чаще выглядывает из-за туч. День становится длиннее. Перелётные птицы возвращаются из тёплых стран. Животные отходят от спячки. Животные выводят потомство. Люди одевают менее тёплую одежду. Весна-это яркое время года. Весной проходит пасха и масленица.
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