Написать о бабочке рассказ 5 предложений

Биология
Написать о бабочке рассказ 5 предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бабочка относица к насекомым .она петаеца нектаром ,сладким .бабочки бывает всех цветов ,размеров .они обитают во всех екватериальных зонах. зимой они впадают в спячку
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