Написать про животное из красной книги на АНГЛИЙСКОМ
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Написать про животное из красной книги на АНГЛИЙСКОМ
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Русский: Желтая Пеструшка. Обитает в равнинных высокогорных пустынных района Восточного Казахстана, Южного Алтая, Монголии, Китае. Живут желтые пеструшки колониями, выкапывая многочисленные входы и выходы. Английский: Yellow steppe lemming. Lives in the high desert plains of East Kazakhstan region, the Southern Altai, Mongolia and China. Living flycatcher yellow colonies, digging numerous inputs and outputs. Хочешь напишу про кого-то ещё?)
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