На птицеферме было 8420 птиц:куры составляли 3/4.гуси 1/5 всех птиц .а остальные-утки.Сколько отдельно было кур,гусей и уток

Математика

На птицеферме было 8420 птиц:куры составляли 3/4.гуси 1/5 всех птиц .а остальные-утки.Сколько отдельно было кур,гусей и уток

Автор: Гость