На птицеферме было 8420 птиц:куры составляли 3/4.гуси 1/5 всех птиц .а остальные-утки.Сколько отдельно было кур,гусей и уток
Математика
На птицеферме было 8420 птиц:куры составляли 3/4.гуси 1/5 всех птиц .а остальные-утки.Сколько отдельно было кур,гусей и уток
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8420÷4·3=6315(шт) - куры 2)8420÷5·1=1684(шт) - гуси 3)8420-6315-1684=421(шт) - утки Ответ: 6315, 1684, 421.
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