Решите пожалуйста номер 1382 и 1383

Гость: Гость:

Магазин за 3 дня продал 1240,8 кг сахара.В первый день было продано 543кг,во второй-в 2 раза больше, чем в третий.Сколько кг сахара продано в третий деньрешениепримема, кг - сахара продали в 1-й деньв, кг - сахара продали во 2-й деньс, кг - сахара продали в 3-й деньтогдаа+в+с=1240,8а=543в=2*с543+2*с+с=1240,83*с=1240,8-5433*с=697,8с=697,8/3с=232,6 кгОтвет: в 3-й день было продано 232,6 кгЭто №1382