Придумать 3 загадки про горобця.
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Придумать 3 загадки про горобця.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ця маленька пташка Носить сіру сорочку, Підбирає швидко крихти І рятується від кішки.
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