Решите уравнения: a)2x+0.7=0 б)-3х- 5 1/6=0
Математика
Решите уравнения: a)2x+0.7=0 б)-3х- 5 1/6=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) 2x=-0.7 б)-3x- x=-0.45 -3x=31/6 ; 3x=-31/6 ; x=-31/18=-1 13/18
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Информатика
26 БАЛЛОВ. Можно ли с помощью трех гирь (1, 3 и 9 кг) взвесить с точностью до 1 кг любой груз до 13 кг включительно, если гири можно располагать на...
Русский язык
Пчёлы выползли из улья.ребята разежъали по озеру на плоду.в траснике плавал белый лебедь.серебристый месяц осветил окресность определить падеж имён...
Английский язык
Математика