Решите уравнения: a)2x+0.7=0 б)-3х- 5 1/6=0

Математика
Решите уравнения: a)2x+0.7=0 б)-3х- 5 1/6=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) 2x=-0.7     б)-3x- x=-0.45             -3x=31/6 ; 3x=-31/6 ; x=-31/18=-1 13/18
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