Пчёлы выползли из улья.ребята разежъали по озеру на плоду.в траснике плавал белый лебедь.серебристый месяц осветил окресность определить падеж имён существительных подчеркнуть главные члены предложения

Гость: Гость:

Выползли (кто?) пчелы - И.п. Выползли из (чего?) из улья - Р.п. Разежъали на (чем?) на плоду - П.п. Разежъали по (чему?) по озеру - Д.п. Плавал в (чем?) в траснике - П.п. Плавал (кто) лебедь - И.п. Осветил (что?) окресность - И.п, или В.п. Не могу определить. Серебристый (что?) месяц - И.п, или В.п. Не могу определить. (вроде не падеж, тоже не знаю, спроси у мамы.