Изучение внешнего строения млекопитающих

Биология
Изучение внешнего строения млекопитающих
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Гость:
У млекопитающих есть инстинкт материнства , они способны вскармливать детенышей молоком , класс позвоночных, надкласс четвероногих (  кошечки , собачки , коровы, свиньи , обезьяны, человек)Строение:Наличие обязательного гладкого или шероховатого шерстного покрова (в случае человека волосяного).Образования эпидермиса, выполняющие защитную функцию - рога, копыта, когти, волосы, ресницы, брови. Наличие кожных желез: сальных и потовых. Семь позвонков в составе шейного отдела позвоночного столба. Семенники в форме овала. Живорождение как способ воспроизводства потомства, а затем забота о нем. Наличие молочных желез для вскармливания детенышей, чем и объясняется название класса. Постоянная температура тела или гомойотермия - теплокровность. Наличие диафрагмы. Дифференцированные зубы различного строения и типов

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