СОСТАВТЕ СХЕМЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПЛИЗ Когда первые лучи зари касаются земли на ветвях можжевельника загорается и тает серебрянная изморозь На горизонте загоралась утренняя заря и освещала красным лучом долину Гроза превратилась в...
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СОСТАВТЕ СХЕМЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПЛИЗ Когда первые лучи зари касаются земли на ветвях можжевельника загорается и тает серебрянная изморозь На горизонте загоралась утренняя заря и освещала красным лучом долину Гроза превратилась в страшную бурю и тяжелая рожь склонилась к земле ДАЮ 18 БАЛЛОВ ЗАРАНИЕ СПАСИБО
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Гость:
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