Из двух городов,расстояние между которыми 1140км , навстречу друг другу выехали два автомобиля и встретились через 6 часов . Один автомобиль ехал со скоростью 85 км/ч . какова скорость второго автомобиля? пусть x скорость второ...

Математика

Из двух городов,расстояние между которыми 1140км , навстречу друг другу выехали два автомобиля и встретились через 6 часов . Один автомобиль ехал со скоростью 85 км/ч . какова скорость второго автомобиля? пусть x скорость второго автомобиля

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