Помогите пожалуйста План к рассказу "Про обезьянку"B.Житков.(весь рассказ) п
Литература
Помогите пожалуйста План к рассказу "Про обезьянку"B.Житков.(весь рассказ) п
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Знакомство с обезьянкой.2.Жизнь и приключения Яшки в семье мальчика.3.Как Яшка стал царём во дворе.4.Расставание. Давно читала... Вроде так:)
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