Первый день туристы прошли две пятых намеченного маршрута а во второй день оставшиеся 15 километров какова длина маршрута

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Первый день туристы прошли две пятых намеченного маршрута а во второй день оставшиеся 15 километров какова длина маршрута

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