Первый день туристы прошли две пятых намеченного маршрута а во второй день оставшиеся 15 километров какова длина маршрута
Алгебра
Первый день туристы прошли две пятых намеченного маршрута а во второй день оставшиеся 15 километров какова длина маршрута
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде так 15:3*5=25(км) Ответ:25 км аесь путь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Русский язык
• (1)У моей бабушки был когда-то очень умный кот по имени Барсик. (2)Всё лето они с ба??ушкой проводили на даче. (3)А на соседском участке обитал о...
Математика
На Новый год для оформления елки понадобилось 8м мишуры привезли мишуру длина 7м24см На сколько сантиметров мишуры не хватает