9меньше равно 3х меньше равно 15

Математика
9меньше равно 3х меньше равно 15
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Упрощаем неравенство (делим части на 3), получим 3 меньше равно х меньше равно 5 Если только целые, то х= 3, 4, 5
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