Есть ли чередование согласных в корнях слов: дремать - дремлет, любить - люблю. Если есть, то какой?(P. s. нужно ещё определить корень).

Русский язык

Есть ли чередование согласных в корнях слов: дремать - дремлет, любить - люблю. Если есть, то какой?(P. s. нужно ещё определить корень).

Автор: Гость