Разбирите придложения подлижащие сказуемое и т д Медведь разбуженный выстрелами с неохотой оставил нагретое место и разгребая лапами снег остановился .

Русский язык
Разбирите придложения подлижащие сказуемое и т д Медведь разбуженный выстрелами с неохотой оставил нагретое место и разгребая лапами снег остановился .
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медведь подлежащее сказуемое оставил
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