Назовите некоторые из английских университетов

Гость: Гость:

Если ты имеешь ввиду сами университеты, то вот 1)Cardiff University - Университет Кардифа 2)University of Bristol -Университет Бристоля 3)Imperial College London- Имперский колледж Лондона 4)Loughborouqh University- Университет Лафборо 5)Newcastle University-Университет Ньюкасла