Назовите некоторые из английских университетов
Английский язык
Назовите некоторые из английских университетов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты имеешь ввиду сами университеты, то вот 1)Cardiff University - Университет Кардифа 2)University of Bristol -Университет Бристоля 3)Imperial College London- Имперский колледж Лондона 4)Loughborouqh University- Университет Лафборо 5)Newcastle University-Университет Ньюкасла
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