26 БАЛЛОВ. Можно ли с помощью трех гирь (1, 3 и 9 кг) взвесить с точностью до 1 кг любой груз до 13 кг включительно, если гири можно располагать на обеих чашах весов, в том числе и на чаше с грузом? Представить варианты взвешив...

Информатика
26 БАЛЛОВ. Можно ли с помощью трех гирь (1, 3 и 9 кг) взвесить с точностью до 1 кг любой груз до 13 кг включительно, если гири можно располагать на обеих чашах весов, в том числе и на чаше с грузом? Представить варианты взвешивания каждого груза.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: да можно , Для каждого груза можешь привести  Данный груз +   некая гиря     =  противовес  1                     +     0                   = 1 2                     +     1                   = 3 3                     +     0                   = 3 4                     +     0                   = 3+1 5                     +     3+1               = 9 6                     +     3                   = 9 7                     +     3                   = 9+1 8                     +     1                   = 9  9                      +     0                    = 9 10                    +     0                    = 9+1 11                    +     1                    = 9+3 12                    +     0                   = 9+3 13                   +     0                    = 9+3+1
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