26 БАЛЛОВ. Можно ли с помощью трех гирь (1, 3 и 9 кг) взвесить с точностью до 1 кг любой груз до 13 кг включительно, если гири можно располагать на обеих чашах весов, в том числе и на чаше с грузом? Представить варианты взвешив...
Информатика
26 БАЛЛОВ. Можно ли с помощью трех гирь (1, 3 и 9 кг) взвесить с точностью до 1 кг любой груз до 13 кг включительно, если гири можно располагать на обеих чашах весов, в том числе и на чаше с грузом? Представить варианты взвешивания каждого груза.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: да можно , Для каждого груза можешь привести Данный груз + некая гиря = противовес 1 + 0 = 1 2 + 1 = 3 3 + 0 = 3 4 + 0 = 3+1 5 + 3+1 = 9 6 + 3 = 9 7 + 3 = 9+1 8 + 1 = 9 9 + 0 = 9 10 + 0 = 9+1 11 + 1 = 9+3 12 + 0 = 9+3 13 + 0 = 9+3+1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пчёлы выползли из улья.ребята разежъали по озеру на плоду.в траснике плавал белый лебедь.серебристый месяц осветил окресность определить падеж имён...
Английский язык
Математика