На Тело объемом 120 кубических сантиметров полностью погруженное в жидкость дейст??ует Архимедова сила 0.96 Н. какова плотност жидкости?

Физика
На Тело объемом 120 кубических сантиметров полностью погруженное в жидкость дейст??ует Архимедова сила 0.96 Н. какова плотност жидкости?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fа= плотность* g*V 0,96H=плотность*10*0,00012м³ плотность=0,96Н:0,0012 плотность=800кг на м³ - это масло по - моему.
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