На Тело объемом 120 кубических сантиметров полностью погруженное в жидкость дейст??ует Архимедова сила 0.96 Н. какова плотност жидкости?
Физика
На Тело объемом 120 кубических сантиметров полностью погруженное в жидкость дейст??ует Архимедова сила 0.96 Н. какова плотност жидкости?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fа= плотность* g*V 0,96H=плотность*10*0,00012м³ плотность=0,96Н:0,0012 плотность=800кг на м³ - это масло по - моему.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Информатика
26 БАЛЛОВ. Можно ли с помощью трех гирь (1, 3 и 9 кг) взвесить с точностью до 1 кг любой груз до 13 кг включительно, если гири можно располагать на...
Русский язык
Пчёлы выползли из улья.ребята разежъали по озеру на плоду.в траснике плавал белый лебедь.серебристый месяц осветил окресность определить падеж имён...
Английский язык