Какие главные задачи ставил перед собой Семен Иванович Гордый?
История
Какие главные задачи ставил перед собой Семен Иванович Гордый?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
успешно продолжал политику отца, сохраняя мирные отношения с Ордой и укрепляя свою власть над рус. князьями. С. И. вел борьбу с литов. экспансией и попытками союза Литвы и Орды; противостоял оппозиции нек-рых бояр.
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