Какие главные задачи ставил перед собой Семен Иванович Гордый?

Гость: Гость:

успешно продолжал политику отца, сохраняя мирные отношения с Ордой и укрепляя свою власть над рус. князьями. С. И. вел борьбу с литов. экспансией и попытками союза Литвы и Орды; противостоял оппозиции нек-рых бояр.