Спишите.замените выделенные имена существительные местоимениями Охотник нашёл в лесу лисёнка.Он принёс лисёнка домой.Это был шустрый зверёк. Ночью лисёнок порывался и бегал по комнате.Косени лисёнок стал большим.Охотник отпун...

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Спишите.замените выделенные имена существительные местоимениями Охотник нашёл в лесу лисёнка.Он принёс лисёнка домой.Это был шустрый зверёк. Ночью лисёнок порывался и бегал по комнате.Косени лисёнок стал большим.Охотник отпуник отпустил лисёнка в лес.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Охотник нашёл в лесу лисёнка. Он принёс его домой. Это был шустрый зверёк.Ночью Лисёнок порывался и бегал по комнате  к осень зверёк стал большим! Охотник, отпутник, отпустил его в лес.
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