Спишите.замените выделенные имена существительные местоимениями Охотник нашёл в лесу лисёнка.Он принёс лисёнка домой.Это был шустрый зверёк. Ночью лисёнок порывался и бегал по комнате.Косени лисёнок стал большим.Охотник отпун...

Гость: Гость:

Охотник нашёл в лесу лисёнка. Он принёс его домой. Это был шустрый зверёк.Ночью Лисёнок порывался и бегал по комнате к осень зверёк стал большим! Охотник, отпутник, отпустил его в лес.