Раскройте содержание прамомочий права собственности

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Необходимо различать содержание правоотношения собственности и содержание субъективного права собственности. Содержание правоотношения составляет субъективное право и общая обязанность всех и каждого не нарушать его. Субъективное право является сложным: его составляют три правомочия — владения, пользования и распоряжения. Право владения — это охраняемая законом возможность фактического обладания вещью. В этом праве находит юридическое выражение состояние присвоенности, принадлежности вещи определенному лицу. Владение может быть незаконным. Например, вор, похитивший вещь, фактически владеет ею, но он — незаконный владелец. За кражу на него возлагается уголовная ответственность, а собственник вправе истребовать свою вещь из незаконного владения (ст. 301 ГК РФ). Владение собственника является законным, оно опирается на правовое основание — титул. Законное владение называют поэтому титульным владением. Титульным может быть владение и других лиц, которым собственник разрешил по договору, например аренды, владеть и пользоваться вещью. Титульное владение производно от права собственности. Право пользования — охраняемая законом возможность извлекать из вещи ее полезные свойства, получать от нее плоды и доходы. Физические лица, пользуясь имуществом, удовлетворяют свои материальные и духовные потребности: носят одежду и обувь, проживают в своих квартирах и домах, ездят на автомобилях и т.д. Юридичес- кие лица — коммерческие организации перерабатывают сырье, материалы, производят из них соответствующие товары, т.е. используют полезные свойства этого имущества путем производительного потребления его в качестве сырья и материалов.