В 11 ч из аэропорта одновременно в противоположных направлениях вылетели два само??ета. в 14 ч расстояние между ними было 3540 км.скорость одного самолета 620 км /ч. найди скорость другого самолета.

Математика

В 11 ч из аэропорта одновременно в противоположных направлениях вылетели два само??ета. в 14 ч расстояние между ними было 3540 км.скорость одного самолета 620 км /ч. найди скорость другого самолета.

Автор: Гость