В 11 ч из аэропорта одновременно в противоположных направлениях вылетели два само??ета. в 14 ч расстояние между ними было 3540 км.скорость одного самолета 620 км /ч. найди скорость другого самолета.

Математика
В 11 ч из аэропорта одновременно в противоположных направлениях вылетели два само??ета. в 14 ч расстояние между ними было 3540 км.скорость одного самолета 620 км /ч. найди скорость другого самолета.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14-11=3 (ч) (3540-620×3):3=560 (км/ч) скорость Ответ:560км /час скорость 2 самолёта
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