Написать программу, которая удаляет из введенной с клавиатуры строки конечные пр??белы. ЯЗЫК СИ
Информатика
Написать программу, которая удаляет из введенной с клавиатуры строки конечные пр??белы. ЯЗЫК СИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри прилагаемый файл. В твоё распоряжение предоставляется функция int obrez (char*). Она принимает единственный аргумент - указатель на строку, которую ты хочешь обрезать; делает её обрезание; и возвращает целое число - количество отрезанных хвостовых пробелов. Обрезание делается методом последовательного забивания вместо хвостовых пробелов нулевого символа. В main показано использование этой функции на примере ввода строки с клавиатуры. Если хочешь изменить или удалить выдачу обрезанной строки на экран, - то делай что требуется. Если предполагаешь шалить с памятью, то корректность указателей проверяй сам, функция obrez этого, ес-но, не делает.
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