Написать программу которая задумывает число и печатает его наоборот. ( пример: 341 и 143) в паскаль.

Информатика
Написать программу которая задумывает число и печатает его наоборот. ( пример: 341 и 143) в паскаль.
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Гость:
A: = random(500) Как перевернуть хз
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