Написать рассказ, используя слова с чередующимися корнями.

Гость: Гость:

Однажды ночью вор Ростислав пробирался на очередное ограбление.Это был хорошо знакомый ему район города Ростова, потому что здесь Ростислав вырос. Малый рост помогал преступнику незаметно проскользнуть даже в самые недоступные места. От проливного дождя вор промок до нитки, но это не останавливало его. Он замирал лишь тогда,когда небо внезапно озарялось блистающей молнией. Ростислав надел капюшон: волосы, блестящие от влаги, могли его выдать. Кончиком ботинка преступник стал макать гигантскую лужу и, поняв, что она слишком глубокая,скакнул через нее с разбегу. Внезапно сзади кто-то прикоснулся к его плечу. Ростислав аж подскочил от страха, потому что увидел прямо перед собой местного участкового. Тот вежливо предложил показать преступнику более освещенный путь. Полицейский предлагал свою помощь до тех пор, пока вор не согласился. "Пожалуй, хватит с меня приключений!Пора бросать грабить. Начну новую жизнь прямо сейчас!" - подумал растроганный заботой совершенно чужого человека Ростислав.