Какими могут быть заимствованные слова? Из каких языков в русский приходили и при??одят заимствования? Какие группы славянских языков могут быть источниками заимствования для русского языка

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Какими могут быть заимствованные слова? Из каких языков в русский приходили и при??одят заимствования? Какие группы славянских языков могут быть источниками заимствования для русского языка

Автор: Гость