|x-3|+|x+3|lt;=9 решите срочно
Алгебра
|x-3|+|x+3|lt;=9 решите срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надеюсь, там понятно. Ответ: х принадлежит (-4,5; 4,5]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Скільки потрібно випаровувати води в 1000 м повітря,відносна вологість якого 40% при 283К,щоб зволожити його до 60% при 290К?
Русский язык
1. Допишите предложения. 1. Солнце согревает (что?) _ _ _ _ _ . 2. Птицы питаются (чем?) _ _ _ _ _ .3. Заяц боится (кого?) _ _ _ _ _ .4. Вода кипят...
Литература
Как написать сочинение на тему "победа и поражение"?Какую художественную литературу нужно прочитать, чтобы написать это сочинение?
Алгебра