Скільки потрібно випаровувати води в 1000 м повітря,відносна вологість якого 40% при 283К,щоб зволожити його до 60% при 290К?
Физика
Скільки потрібно випаровувати води в 1000 м повітря,відносна вологість якого 40% при 283К,щоб зволожити його до 60% при 290К?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
283К = 10°С, 290К = 17°С.Плотность насыщенного пара при 10°С равна 9,4 г/м³. При относительной влажности 40 % влаги содержится 9,4*0,4 = 3,76 г/м ³. Плотность насыщенного пара при 17°С равна 14,5 г/м³. При относительной влажности 60 % влаги содержится 14,5*0,6 = 8,7 г/м ³. Разница составляет 8,7 - 3,76 = 4,94 г/м ³. Для 1000 м ³ надо выпарить воды 4,94*1000 = 4940 г = 4,94 кг.
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