Помогите пожалуйста просклоняйте по падежам слово шелуха

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Помогите пожалуйста просклоняйте по падежам слово шелуха
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И. п. шелуха р. п. шелухи д. п. шелухе в. п. шелуху т. п. шелухой п. п. о шелухе
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