Какие органы защиты имеют моллюски?

Биология
Какие органы защиты имеют моллюски?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например, у каракатиц и других головоногих имеются специальные  чернильные мешки, прочная раковина и её округлая форма делают двустворчатых моллюсков малодоступными для хищников.
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