Какие органы защиты имеют моллюски?
Биология
Какие органы защиты имеют моллюски?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например, у каракатиц и других головоногих имеются специальные чернильные мешки, прочная раковина и её округлая форма делают двустворчатых моллюсков малодоступными для хищников.
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