Пожалуйста напишите ЭССЕ на тему: Она наука не волшебный рог изобилия , а лишь ср??дство преобразовании мира в руках людей
Обществознание
Пожалуйста напишите ЭССЕ на тему: Она наука не волшебный рог изобилия , а лишь ср??дство преобразовании мира в руках людей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не известно по каким причинам люди воюют, что может длиться, конечно, не особо и вечно. Ибо, в любую войну умирают тысячи людей, и по этому много людей прорадает без вести,а так же на судьбы людей, которые знали умершего человека. Так человек за человеком, и увы, человечество полностью исчезнет. Хотя, по научным данным, наша вселенная в скором времени исчезнет из-за конца света, но не будем смотреть так далеко, ибо это будет через многие года. Но в любом случае человечества не станет.Это лично мое мнение
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