1 за какое время конькобежец, движущийся со скоростью 12м/с пройдет дистанцию 600м. 2 за какое время самолет движущийся со скоростью 900км/ч пройдет путь равный 3000м какой нибудь или все пожалуйста

Физика

1 за какое время конькобежец, движущийся со скоростью 12м/с пройдет дистанцию 600м. 2 за какое время самолет движущийся со скоростью 900км/ч пройдет путь равный 3000м какой нибудь или все пожалуйста

Автор: Гость