1 за какое время конькобежец, движущийся со скоростью 12м/с пройдет дистанцию 600м. 2 за какое время самолет движущийся со скоростью 900км/ч пройдет путь равный 3000м какой нибудь или все пожалуйста
Физика
1 за какое время конькобежец, движущийся со скоростью 12м/с пройдет дистанцию 600м. 2 за какое время самолет движущийся со скоростью 900км/ч пройдет путь равный 3000м какой нибудь или все пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) 900км/ч= 900*1000/3600=250м/с 3000/250=12 Ответ:12 сек.
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