Написать рассуждение свобода деятельности человека

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Проблема свободы личности — одна из актуальных проблем современности. Однако попытки ее решения осуществлялись на всем протяжении развития философской мысли. Теологи-фаталисты рассматривали жизнь человека через призму божественного предопределения. В этом смысле все происходящее с человеком трактовалось как фатальная неизбежность. Идея свободы как форма собственного поведения, возможность сознательного выбора целей и средств деятельности отвергалась. Вместе с тем в теологических доктринах присутствовали и более прогрессивные идеи, связанные с признанием данной нам Всевышним свободы, которая заключается в возможности выбора между добром и злом. В настоящее время в философии свобода личности рассматривается как исторический, социальный и нравственный императив, критерий развития индивидуальности и отражение уровня развития общества. При этом свобода традиционно рассматривается в ее соотношении с необходимостью. Противопоставление философских понятий «свобода» и «необходимость» , отрицание или подмена одного из них другим свыше двух тысячелетий были камнем преткновения для мыслителей, так и не находивших удовлетворительного решения этого, по словам Г. В. Плеханова, «старого, но вечно нового, вопроса» . Вот 2 если это не подходит Многие, думаю, иногда задумывались над такими вселенскими вопросами, как например этот. Все люди разные, мышление и восприятие у всех тоже разное. Но искать ответ на этот вопрос нужно гораздо глубже. Никакой ум или мышление не может дать ответ на вопрос что же такое свобода. Ответ нужно искать в самой глубине своей Души. Свобода... Это одновременно так много, но и так мало... Каждый из нас рождается свободным, и он свободен до того, как начинает учиться думать. Может я не права, но я так вижу и чувствую. Самые свободные люди до 1 года, дальше уже начинают появляться какие-то проблемы, другие, чужие мысли, навеянные извне,что уже подразумевает ограничение свободы. Прежний внутренний мир понемногу начинает рушиться, и на его месте понемногу начинает строиться новый, основанный на примерах и поучениях, с начала родителей, а затем и окружающего его социума. Так формируется первое представление "маленького" человека о большом мире. Но ничего не стоит на месте. Все обновляется, движется, люди растут, развиваются, узнают новое, познают неизведанное. Внутренний мир человека тоже дополняется. Но он сам решает как.