Написать синонимы-Друг,жара,горячий,товарищ,дружеский,зной,знойный,товарищеский,пекло,приятель,жаркий,приятельский,жгучий.
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Написать синонимы-Друг,жара,горячий,товарищ,дружеский,зной,знойный,товарищеский,пекло,приятель,жаркий,приятельский,жгучий.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Друг-партнёр.Жара-зной,пекло.Горячий-тёплый.Товарищ- друг. Дальше не знаю
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