Выполние вычесления 492679+28523-3465:77•47=.... По действиям прошу и ещё. 18м3дм44см+12дм8см=....

Математика

Выполние вычесления 492679+28523-3465:77•47=.... По действиям прошу и ещё. 18м3дм44см+12дм8см=....

Автор: Гость