Выполние вычесления 492679+28523-3465:77•47=.... По действиям прошу и ещё. 18м3дм44см+12дм8см=....
Математика
Выполние вычесления 492679+28523-3465:77•47=.... По действиям прошу и ещё. 18м3дм44см+12дм8см=....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3465:77=45 2)45×47=2115 3)492679+28523=521202 4)521202-2115=519087 18м3дм44см+12дм8см=18м4дм72см
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