Какие рифмы использовал поэт в стихе весня в лесу
Литература
Какие рифмы использовал поэт в стихе весня в лесу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перекрестные рифмы: созвучны первая и третья, вторая и четвертая строки.
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