Привет! Подскажите, какие тут орфограммы в словах? Запуталась... Главные члены уже ??справила...

Гость: Гость:

СтрАна, будЕт, отмЕ ЧАть,пОбеды,роССийских,рЕбята, клаССа, жИвые, цвЕты, мОгилу, неизвесТного, сОлдата. уточните, какой класс? тогда, можно еще больше орфограмм найти. Орфограммы-это по сути места, где надо применить правила правописания. Например, безударные гласные.