Привет! Подскажите, какие тут орфограммы в словах? Запуталась... Главные члены уже ??справила...
Русский язык
Привет! Подскажите, какие тут орфограммы в словах? Запуталась... Главные члены уже ??справила...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СтрАна, будЕт, отмЕ ЧАть,пОбеды,роССийских,рЕбята, клаССа, жИвые, цвЕты, мОгилу, неизвесТного, сОлдата. уточните, какой класс? тогда, можно еще больше орфограмм найти. Орфограммы-это по сути места, где надо применить правила правописания. Например, безударные гласные.
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