Осуществите цепочку превращения)помогите подробно,срочно!! C--gt;CH4--gt;C2H2--gt;CH3COOH--gt;CH3OH--gt;C2H5CL--gt;C4H10--gt;C4H9CL--gt;C4H9OH--gt;бутанон +H2O 600 +CL NaOH +O2 +H2 +Ca CaC2-------gt;A--------gt;Б----------...

Гость: Гость:

С + 2Н2 = СН4 2СН4 = С2Н2 + 3Н2 (при темпер 1500) С2Н2 + Н20 = СН3СОН СН3СОН + Ag2О = СН3СООН + 2 Ag (реакция серебряного зеркала). СН3СООН + 2Н2 = С2Н5ОН + 2Н20 (в присутствии платины или никеля) С2Н5ОН + НСi = С2Н5СI + Н20 2 С2Н5СI + 2Na = 2NaCI + СН3-СН2-СН2-СН3 СН3-СН2-СН2-СН3 + CI2 = СН3-СН2-СНCI- СН3+ HCI СН3-СН2-СНCI-CH3 +KOH (ВОДНЫЙ) = СН3-СН2-СНOH-CH3 + KCI СН3-СН2-СНOH-CH3 = СН3-СН2-С=O-CH3 + H2