Осуществите цепочку превращения)помогите подробно,срочно!! C--gt;CH4--gt;C2H2--gt;CH3COOH--gt;CH3OH--gt;C2H5CL--gt;C4H10--gt;C4H9CL--gt;C4H9OH--gt;бутанон +H2O 600 +CL NaOH +O2 +H2 +Ca CaC2-------gt;A--------gt;Б----------...

Химия
Осуществите цепочку превращения)помогите подробно,срочно!! C--gt;CH4--gt;C2H2--gt;CH3COOH--gt;CH3OH--gt;C2H5CL--gt;C4H10--gt;C4H9CL--gt;C4H9OH--gt;бутанон +H2O 600 +CL NaOH +O2 +H2 +Ca CaC2-------gt;A--------gt;Б----------gt;B-----------gt;г----------Д------gt;E---------gt;J---------gt;D--------gt;CaC2 очень нужно)))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С + 2Н2 = СН4 2СН4 = С2Н2 + 3Н2 (при темпер 1500) С2Н2 + Н20 = СН3СОН СН3СОН + Ag2О = СН3СООН + 2 Ag (реакция серебряного  зеркала). СН3СООН + 2Н2 = С2Н5ОН + 2Н20 (в присутствии платины или никеля) С2Н5ОН + НСi = С2Н5СI + Н20 2 С2Н5СI + 2Na = 2NaCI + СН3-СН2-СН2-СН3 СН3-СН2-СН2-СН3 + CI2 = СН3-СН2-СНCI- СН3+ HCI СН3-СН2-СНCI-CH3 +KOH (ВОДНЫЙ) = СН3-СН2-СНOH-CH3 + KCI СН3-СН2-СНOH-CH3 = СН3-СН2-С=O-CH3 + H2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Материк тереторию которого пресекает экватор 1) австралия 2)африка 3)евразия 4)севе??ная америка
Ответить
Алгебра
(a-1) все во 2 степени -(а+1)(а-2) если а= -0,25 помогите упростить и решить
Ответить
Геометрия
Помогите пожалуйста!!! Надо найти: уголBCD
Ответить
Математика
Можно ли разменять 50 руб. при помощи 14 монет достоинством 1 и 5 руб.
Ответить
Русский язык
Помогите же наконец!!плизззз!!! Пожалуйста!!
Ответить