Можно ли разменять 50 руб. при помощи 14 монет достоинством 1 и 5 руб.
Математика
Можно ли разменять 50 руб. при помощи 14 монет достоинством 1 и 5 руб.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, 9 монет по 5 рублей - 45 руб. и 5 монет по 1 рублю - 50 рублей. И того 14 монет
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