Можно ли разменять 50 руб. при помощи 14 монет достоинством 1 и 5 руб.

Математика
Можно ли разменять 50 руб. при помощи 14 монет достоинством 1 и 5 руб.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, 9 монет по 5 рублей - 45 руб. и 5 монет по 1 рублю - 50 рублей. И того 14 монет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите же наконец!!плизззз!!! Пожалуйста!!
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста номер 271
Ответить
История
Почему вопрос о казни короля волновал всё французское сообщество.
Ответить
Математика
Маша и Миша пололи огород. Всего они пропололи 150 грядок. Маша прополола на 28 грядо?? меньше чем Миша. Сколько грядок прополол Миша и сколько гря...
Ответить
Математика
Подберите место a и b числа так, чтобы получилась пропорция: 8:a=b:8
Ответить