Маша и Миша пололи огород. Всего они пропололи 150 грядок. Маша прополола на 28 грядо?? меньше чем Миша. Сколько грядок прополол Миша и сколько грядок прополола Маша.

Математика

Маша и Миша пололи огород. Всего они пропололи 150 грядок. Маша прополола на 28 грядо?? меньше чем Миша. Сколько грядок прополол Миша и сколько грядок прополола Маша.

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