Маша и Миша пололи огород. Всего они пропололи 150 грядок. Маша прополола на 28 грядо?? меньше чем Миша. Сколько грядок прополол Миша и сколько грядок прополола Маша.
Математика
Маша и Миша пололи огород. Всего они пропололи 150 грядок. Маша прополола на 28 грядо?? меньше чем Миша. Сколько грядок прополол Миша и сколько грядок прополола Маша.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МИша прополол - х грядокМаша -х-28 грядокВсего 150 грядокх+х-28=1502х=178х=89 - прополол Миша89-28=61 - прополола Маша
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