Какие знаки нужно вставить в примеры вместо звёздочек? Выбери верное сочетание знаков. 5700*1824*3*52*5=5352 А) + : - * В) - : + * Б) - - + : Г) + + * -

Математика
Какие знаки нужно вставить в примеры вместо звёздочек? Выбери верное сочетание знаков. 5700*1824*3*52*5=5352 А) + : - * В) - : + * Б) - - + : Г) + + * -
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