Помогите написать сочинение на тему Деньги-добро или зло

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Деньги - это не плохо и не хорошо. Они просто есть. Деньги - не зло. Деньги - нейтральны. Но они усиливают то, что в вас есть - добро или зло. И они, безусловно, могут использоваться для манипулирования и контроля. Без риска практически невозможно создать что-то новое. Миллионы рабочих мест никогда бы не были созданы. А когда бизнес начинает терпеть неудачу, иногда лучший выход – сокращение количества рабочих мест, что позволяет бизнесу выжить. Некоторые рабочие места будут сохранены, а другие могут быть восстановлены в будущем. Нет никаких сомнений, что наличие работы и желание постигать новые вершины, когда вы молоды, являются жизненно важными элементами развития и приближения к процветанию. Деньги могут быть использованы, чтобы разделять и манипулировать. А могут быть использованы для объединения и вдохновения. Никому не позволяйте создать негативные убеждения о деньгах и успехе. В конечном счете, все сводится к умению критически мыслить, замечая попытки манипулирования и возвыситься над ними. Никто не может манипулировать вами, пока вы не позволите.